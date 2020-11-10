Опубликован полный текст заявления глав России, Азербайджана и Армении

Кремль опубликовал полный текст совместного заявления лидеров России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна по ситуации в Нагорном Карабахе. Документ доступен на сайте российского президента.

В нем говорится о размещении в регионе на пять лет исключительно миротворцев из России.

Также отмечается, что при необходимости их пребывание там будет автоматически продлено на очередные пятилетние периоды.

В документе уточняется, что миротворцы расположатся вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Речь идет о 1 960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортерах, а также 380 единицах автомобильной и специальной техники.

Ранее стало известно, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.

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