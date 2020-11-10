Армения опровергла заявление Алиева о турецких миротворцах в Карабахе

Пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян заявил, что заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева об участии турецких военных в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности. Об этом сообщает Sputnik Армения.

«Заявление президента Азербайджана о том, что миротворческая миссия в Нагорном Карабахе будет развернута с участием турецких военнослужащих, не соответствует действительности», — сказала Геворкян.

Ранее стало известно, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.

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