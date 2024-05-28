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В Екатеринбурге предложили отправлять бездомных собак на СВО

URA.RU: екатеринбургский депутат предложил отправлять бездомных собак на СВО

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Pexels

Председатель комиссии по экономическому развитию городской думы Екатеринбурга Артур Зиганшин предложил отправлять бездомных собак на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал издания Ura.ru.

В качестве примера депутат привел ситуацию во время Великой Отечественной войны, когда на фронте находилось 70 тысяч собак.

«У нас идет СВО. Может, имеет смысл найти применение собачкам там?» — отметил Зиганшин.

Директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин прокомментировал предложение депутата, заявив, что на фронте «и так достаточно своих собак».

До этого кинолог Ольга Колмогорова рассказала, что бездомных собак из Ханты-Мансийского автономного округа планируют готовить для отправки в зону СВО.

По ее словам, собак будет готовить кинологический центр «Гром». Обучать будут как бездомных взрослых собак, так и специально разведенных щенков.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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