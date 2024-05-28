Мужчины несколько раз ударили подростка ножом ради кражи телефона в Петербурге

В Петербурге двое мужчин несколько раз ударили подростка ножом ради кражи телефона. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел 26 мая на проспекте Солидарности. Двое мужчин в черных медицинских масках напали на 15-летнего подростка и нанесли ему не менее трех ударов ножом, чтобы украсть у несовершеннолетнего мобильный телефон.

Отец пострадавшего вызвал на место происшествия медиков и сотрудников правоохранительных органов. Подростка на машине скорой помощи доставили в больницу, где у него диагностировали колото-резаные раны грудной клетки, плеча и предплечья.

После оказания необходимой медицинской помощи его отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Полиция начала проверку по факту произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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