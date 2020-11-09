В Госдуме одобрили кандидатуру Савельева на пост главы Минтранса

В Госдуме комитет по транспорту и строительству и комитет по жилищной политике и ЖКХ одобрили кандидатуру гендиректора ПАО «Аэрофлот» Виталия Савельева на должность министра транспорта. Об этом пишет РИА «Новости».

До этого глава правительства Михаил Мишустин предложил кандидатуры новых глав Минприроды, Минстроя, Минтранса, Минвостокразвития, Минэнерго.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности Евгения Дитриха.

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