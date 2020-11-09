Советник штаба Трампа заявил, что президенту не поступали предложения «сдаться»

Советник предвыборного штаба Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил, что сообщения в американских СМИ о предложениях к Дональду Трампу признать поражение на выборах — ложь. Об этом она написал на своей странице в Twitter.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что зять Трампа Джаред Кушнер предложил Трампу признать свое поражение на выборах президента США.

«Эта история не соответствует действительности <...> Джаред Кушнер посоветовал Трампу добиться всеми доступными законными средствами обеспечения точности (подсчета голосов — прим. «Газеты.ru»)», — написал советник.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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