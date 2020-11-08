Президент Мексики не стал поздравлять Байдена с победой на выборах
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пока не стал поздравлять кандидата от демократов Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, отметив, что не хочет показывать несдержанность и делать неподобающие преждевременные заявления, передает РИА «Новости».
По его словам, Мехико будет ждать окончания всех правовых процедур.
«Не хотим быть наглыми, не хотим действовать необдуманно и уважаем право народов на самоопределение», — сказал Обрадор.
Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
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