Президент Мексики не стал поздравлять Байдена с победой на выборах

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пока не стал поздравлять кандидата от демократов Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, отметив, что не хочет показывать несдержанность и делать неподобающие преждевременные заявления, передает РИА «Новости».

По его словам, Мехико будет ждать окончания всех правовых процедур.

«Не хотим быть наглыми, не хотим действовать необдуманно и уважаем право народов на самоопределение», — сказал Обрадор.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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