Байден заявил, что не позволит помешать подсчету голосов на выборах США

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден заявил, что не допустит помешать подсчету голосов избирателей. Об этом он заявил во время своего обращения к нации в Уилмингтоне, трансляцию мероприятия вел телеканал телеканал CBSN.

Он подчеркнул, что голос каждого в ходе избирательного процесса нового главы государства будет засчитан.

«Мне все равно, как бы кто ни пытался остановить это (подсчеты. — «Газеты.Ru») Я не позволю, чтобы это произошло», — заключил Байден.

Бывший вице-президент США также добавил, что американские граждане могут быть «оппонентами», но никогда не будут врагами друг для друга.

Ранее действующий президент США, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп призывал остановить подсчет бюллетеней избирателей из-за «нарушений». Его штаб обратился с исками в суд по поводу пересчета голосов на нескольких избирательных участках.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

По данным Fox News, Байден получает 264 голоса выборщиков, Трамп – 214. При этом телеканал зачел Байдену 11 голосов от штата Аризона, где подсчет еще продолжается. Кроме того, решающими на данный момент являются штаты Джорджия (16 выборщиков), Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков) и Невада (6 выборщиков).

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