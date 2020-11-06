Американский политик не ожидает серьезных беспорядков после выборов

Кандидат в вице-президенты США от партии «зеленых» в 2016 году Аджаму Барака считает, что угроза возникновения порядков после президентских выборов преувеличена, передает РИА «Новости».

По его словам, небольшие волнения возможны, особенно в «колеблющихся» штатах, где победитель не определен до сих пор, в частности в Пенсильвании и Мичигане.

«Не думаю, что этого будет много. Думаю, что вероятность возникновения насилия сильно преувеличена», — отметил Барака.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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