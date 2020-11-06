США приветствовали санкции ЕС против Лукашенко
Вашингтон приветствует решение Евросоюза ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, передает ТАСС.
Кент напомнил, что Вашингтон ввел санкции против белорусского лидера еще в 2006 году после прошлых выборов, «когда были фальсификации и насилие».
«Так что мы приветствуем сегодняшнее объявление ЕС. Санкции США в отношении Александра Лукашенко за мошенничество на выборах и насилие действуют на протяжении последних 14 лет», — отметил дипломат.
Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против Лукашенко и других высших чиновников Белоруссии.
Всем им запрещен въезд на территорию ЕС, их активы в европейских банках подлежат заморозке.
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