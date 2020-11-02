Франция усилит контроль границ после серии терактов

Франция усилит контроль за своими границами после серии терактов. Об этом заявил глава МВД Франции Жеральд Дармане в эфире телеканала BFMTV.

«Мы будем больше их контролировать. Я сделал предложение президенту и премьер-министру в ходе последнего совета обороны», — объявил министр.

Он подчеркнул, что усиление контроля не означает закрытия границ от иностранцев вовсе. Государство намерено сделать акцент лишь на нераспространение радикальных идеологий.

«Терроризм не имеет ничего общего с национальностью или цветом кожи. Имеет значение исламистская идеология, и именно с ней мы должны бороться», — пояснил Дармане.

Глава МВД добавил, что за последний месяц власти выслали из страны 16 иностранцев, которые были связаны с экстремистскими группировками. Еще около 100 человек могут быть высланы за границу в ближайшее время.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

16 октября радикал обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на исламского пророка Мухаммеда. Убийство произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавшего застрелила полиция. Глава антитеррористической прокуратуры Франции заявил, что убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

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