Додон лидирует на выборах президента Молдавии
Полина Рутковская
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Действующий президент Молдавии Игорь Додон лидирует на выборах главы государства, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии страны.
По данным на 23.22 мск, Додон набирает 36,15% голосов избирателей, его главный конкурент, лидер проевропейской оппозиции Майя Санду – 30,69%.
В настоящее время ЦИК продолжает обработку бюллетеней.
1 ноября в Молдавии прошли президентские выборы. Явка превысила необходимы порог в 33,33%, выборы признаны состоявшимися. Всего на пост главы государства претендуют восемь кандидатов.
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