Французские политики расценивают теракты в стране как начало гражданской войны

Французские политики расценивают произошедшие в стране теракты как начало гражданской войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это начало гражданской войны во Франции. Эта гражданская война – результат некомпетентности, убожества, бескультурья и трусости французского политического класса последних 40 лет», — подчеркнул экс-глава Движения за Францию, бывший кандидат в президенты страны Филипп де Вилье.

По его словам, французская республика больше не может опираться на позицию пацифизма. Он отметил, что необходимо законодательство военного времени, законодательство чрезвычайного положения.

«И нужно желание вести войну с теми, кто объявил нам войну, и не стоять на позициях пацифизма, который нас разоружает, как это происходит на протяжении последних 40 лет», — подчеркнул он.

Глава Народного республиканского союза Франсуа Асселино также считает, что Франция может столкнуться с гражданской войной. По его словам, те же самые люди, которые поощряли систему иммиграции из исламских стран, сейчас ратуют за свободу слова, «которая заключается в том, чтобы рисовать карикатуры, воспринимаемые как крайнее оскорбление теми самими мусульманами, которые приехали в страну».

«Нравится ли это или нет, мы не изменим мусульман, которые в своем большинстве очень сильно привязаны к личности пророка ислама», — подчеркнул Асселино.

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