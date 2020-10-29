Захарова заявила, что РФ надеется на возобладание здравого смысла в США после выборов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва надеется на возобладание здравого смысла в США после грядущих президентских выборов в стране. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, заявления американской стороны о якобы вмешательстве России в выборы стали фактором внутренней повестки США, а также поводом для наращивания голосов в предвыборной гонке.
Она отметила, что такая ситуация осложняет возможность проведения содержательного диалога между Москвой и Вашингтоном.
«Тем не менее мы не теряем надежду, что после выборов здравый смысл начнет постепенно брать верх», — подчеркнула Захарова.
Официальный представитель МИД также добавила, что «насаждение антироссийских мифов» провоцирует «разжигание политических страстей и нагнетание атмосферы».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— След из России: WSJ нашла новые подробности о «русском досье» Трампа
— Путин заявил о готовности работать с любой администрацией США
— Путин не знает, что станет с долларом в случае победы Байдена на выборах