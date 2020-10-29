Путин заявил, что в ситуации в Карабахе нет простых решений

Президент России Владимир Путин заявил, что для разрешения ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе необходимо прежде всего прекратить боевые действия в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, сторонам следует сесть за стол переговоров, найти «баланс интересов» и прийти к консенсусу на основе предложений Минской группы ОБСЕ.

При этом глава государства отметил сложность сложившейся ситуации, в которой нет простых решений.

«Вы понимаете — у каждого своя правда. Здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан», — добавил Путин.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Нагорный Карабах: Эрдоган предложил Путину совместное решение

— ЕС призывает к немедленным переговорам по Карабаху

— В Карабахе идут ожесточенные бои в районе сел Аскеранского района