Алиев готов к перемирию по Карабаху при одном условии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности к достижению нового соглашения о перемирии в Карабахе, однако Армения должна подтвердить приверженность базовым принципам урегулирования карабахского конфликта. Об этом сообщает Fox News.

«Да, мы готовы. Я неоднократно открыто говорил об этом. Мы готовы сегодня согласовать прекращение огня. Но при этом Армения, ее премьер-министр должны сказать, что они привержены базовым принципам, разработанным Соединенными Штатами Америки, Россией и Францией», — сказал глава Азербайджана.

Он напомнил, что два дня назад премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что конфликт в Карабахе не имеет дипломатического решения.

Алиев подчеркнул, что Баку выступает за прекращение огня и возвращения своих земель.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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