Лукашенко назвал Россию главным союзником Белоруссии

Белоруссикий лидер Александр Лукашенко в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео назвал Россию главным союзником Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир белорусского телеканала ОНТ.

Лукашенко отметил российскую поддержку на фоне ситуации в стране. Глава Белоруссии подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела государства, однако страны готовы к совместному реагированию на внешние угрозы.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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