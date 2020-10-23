Трамп посчитал успешными свои последние дебаты с Байденом

Президент США Дональд Трамп заявил, что остался доволен последними дебатами со своим оппонентом — кандидатом от демократов Джозефом Байденом, передает «Интерфакс».

«Я думаю, они прошли действительно хорошо», — сказал Трамп.

Он добавил, что ночь дебатов стала для него «захватывающей».

Заключительные предвыборные теледебаты кандидатов на пост главы США состоялись 22 октября. Они длились 90 минут, Трамп и Байден обсуждали проблемы изменения климата, иммиграции, расового неравенства и вмешательства в американские выборы.

Президентские выборы США намечены на 3 ноября 2020 года.

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