В США демократы требуют расследовать российские поставки аппаратов ИВЛ

Демократы Палаты представителей Конгресса США потребовали расследовать поставки аппаратов ИВЛ из Москвы в Вашингтон и в обратную сторону, пишет ТАСС.

Соответствующее письмо получил исполняющий обязанности генерального инспектора Госдепартамента США Мэттью Климоу и генеральный инспектор американского Министерства внутренней безопасности Джозеф Каффэри.

Послание отправили председатели четырех органов нижней палаты: комитетов по иностранным делам и надзору и реформе, а также подкомитетов по кризису, вызванному коронавирусом, и по национальной безопасности.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 40 млн заболевших, 30 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались.

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