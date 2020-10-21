Замглавы МИД Турции посетит Москву 22 октября
Максимс Краюшкинс
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Замглавы МИД Турции Седат Онал 22 октября проведет в Москве встречи, на которых будет обсуждаться ситуация в Сирии и Ливии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на посольство Турции в Москве.
«Замглавы МИД Турции проведет в Москве в четверг встречи по Сирии и Ливии», — говорится в сообщении.
С кем Онал будет встречаться не уточняется.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Неотложные вопросы»: Лавров встретился с коллегами из Армении и Азербайджана
— США видят разрешения конфликта в Карабахе в переговорах