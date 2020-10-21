Замглавы МИД Турции посетит Москву 22 октября

Замглавы МИД Турции Седат Онал 22 октября проведет в Москве встречи, на которых будет обсуждаться ситуация в Сирии и Ливии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на посольство Турции в Москве.

«Замглавы МИД Турции проведет в Москве в четверг встречи по Сирии и Ливии», — говорится в сообщении.

С кем Онал будет встречаться не уточняется.

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