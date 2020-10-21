Глава МИД Армении высоко оценил роль Путина в результатах переговоров по Карабаху

Глава министерства иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил о большой роли России в вопросе урегулирования конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу армянского ведомства.

В частности глава ведомства высоко оценил роль российского президента Владимира Путина в достижении договоренности о прекращении боевых действий в регионе.

«Мнацаканян заявил, что они остаются на бумаге из-за позиции Азербайджана, направленной на дестабилизацию ситуации», — говорится в заявлении МИД Армении.

Там также уточнили, что первоочередным вопросом для Армении остается достижение стабильности и спокойствия в регионе. Министерство подтвердило приверженность согласованным в ходе переговоров обязательствам.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Тем не менее 10 октября обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Неотложные вопросы»: Лавров встретился с коллегами из Армении и Азербайджана

— Пашинян призвал народ Армении к оружию

— Армения запретила импорт турецких товаров