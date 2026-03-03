Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Саша больше не будет хорошим мальчиком»: Соболев о голе в ворота «Балтики»

Игрок «Зенита» Соболев: хочу сказать, что Саша больше не будет хорошим мальчиком
ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал свое празднование гола в ворота «Балтики», когда жестом показал в сторону тренерского штаба жест, что именно он должен играть. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Это эмоциональное празднование. Не буду скрывать, показывал, что я хочу быть на поле. Тут нечего скрывать. Хочу сказать, что Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Теперь так», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче оформил Соболев, который отличился на 79-й минуте с передачи Андрея Мостового.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Инал Танашев. Петербургский клуб проходит в следующую стадию Кубка России.

27 февраля «Зенит» обыграл «Балтику» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», завершилась с результатом 1:0. Автором победного и единственного гола в этом матче стал Луис Энрике, который отличился на 87-й минуте после передачи Максима Глушенкова.

На 75-й минуте отличился игрок «Балтики» Кевин Андраде, однако гол был отменен после вмешательства системы VAR — был зафиксирован офсайд. Из-за этого судейского решения калининградский клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза.

Ранее легенда «Спартака» жестко раскритиковал судей.

 
Теперь вы знаете
От «Маски» до маски: что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!