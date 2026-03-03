«Саша больше не будет хорошим мальчиком»: Соболев о голе в ворота «Балтики»

Игрок «Зенита» Соболев: хочу сказать, что Саша больше не будет хорошим мальчиком

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал свое празднование гола в ворота «Балтики», когда жестом показал в сторону тренерского штаба жест, что именно он должен играть. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Это эмоциональное празднование. Не буду скрывать, показывал, что я хочу быть на поле. Тут нечего скрывать. Хочу сказать, что Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Теперь так», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче оформил Соболев, который отличился на 79-й минуте с передачи Андрея Мостового.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Инал Танашев. Петербургский клуб проходит в следующую стадию Кубка России.

27 февраля «Зенит» обыграл «Балтику» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», завершилась с результатом 1:0. Автором победного и единственного гола в этом матче стал Луис Энрике, который отличился на 87-й минуте после передачи Максима Глушенкова.

На 75-й минуте отличился игрок «Балтики» Кевин Андраде, однако гол был отменен после вмешательства системы VAR — был зафиксирован офсайд. Из-за этого судейского решения калининградский клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза.

