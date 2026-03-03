Подросток заявил на мать за совращение его 16-летнего друга

В США экс-мэр города совратила школьника на глазах у своих детей

Бывший мэр города Де-Риддер в штате Луизиана (США) Мисти Робертс Клэнтон предстала перед судом за сексуальную связь с 16-летним подростком. Согласно обвинению, она совратила несовершеннолетнего во время вечеринки, сообщает NYpost.

В 2024 году Клэнтон организовала вечеринку у бассейна своего дома и позвала друзей своих детей. Она распивала алкоголь вместе с подростками. Вскоре Клэнтон начала флиртовать с будущей жертвой. Через некоторое время пара уединилась в одной из комнат, где между ними произошел половой акт.

«Она говорила о своем влечении к [жертве], она положила руку на обнаженный торс [жертвы], высказывая комментарии», — говорится в заявлении матери подростка.

Затем Клэнтон сказала подростку: «Мы не можем этого делать здесь», и отвела его в «дополнительную комнату» своего дома, заперла двери, легла на диван рядом с мальчиком и поцеловала его, следует из документов суда.

Подросток, сын Робертс, сфотографировал мальчика, лежащего на его матери, и на суде рассказал присяжным, что видел, как его мать занималась сексом с его другом через щель в окне. Ее дочь также дала показания, она рассказала, что видела свою мать и подростка «в ту ночь друг на друге».

Изначально Робертс обвиняли в изнасиловании, сообщают журналисты. Впоследствии обвинение переквалифицировали на половую связь и непристойное поведение с несовершеннолетним. Как отмечается, она не признала себя виновной.

