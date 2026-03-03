Размер шрифта
Российская пенсионерка потеряла 1,5 млн рублей, но помогла задержать курьера мошенников

В Воронежской области пенсионерка помогла задержать пособницу мошенников
Александр Кряжев/РИА Новости

Воронежская пенсионерка помогла задержать пособницу телефонных мошенников. Об этом сообщает УМВД по Воронежской области.

В феврале 78-летней пенсионерке из поселка Грибановка позвонили лже-сотрудники одного из операторов сотовой связи и выманили паспортные данные и СНИЛС под видом продления договора.

Затем лжеследователь сообщил пенсионерке, что мошенники получили доступ к ее аккаунту на портале «Госуслуги» и к банковскому счету, а затем перевели денежные средства в недружественное государство. Мужчина добавил, что за это в отношении женщины уже возбуждено уголовное дело.

Позже с ней связался лжеадвокат и выяснил, что у жертвы есть 1,5 млн рублей, которые она хранит в банке. Собеседник настоятельно порекомендовал их снять и передать курьеру-девушке, которая за ними приедет.

25 февраля пенсионерка отдала пакет с деньгами незнакомке, не задавая вопросов, но мошенники не успокоились и захотели получить еще 3,3 млн рублей, принадлежащие дочери пенсионерки, после этого женщина, заподозрив обман, пришла в полицию.

Узнав, что в ближайшее время к пенсионерке должен приехать курьер, сотрудники устроили засаду и поймали подозреваемую с поличным при передаче денег.

На допросе 20-летнюю уроженка Республики Алтай призналась, что захотела легкого заработка. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее вор-карманник украл у иркутянки 3 млн рублей, которые она собиралась перевести мошенникам.

 
