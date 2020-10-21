ЕС хочет до конца года подготовить ответ на возможные санкции США и Китая

Еврокомиссия планирует до конца года выработать идеи по мерам реагирования на экономические санкции, в том числе со стороны США,. Об этом сообщил официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, передает «Интерфакс».

«Еврокомиссия планирует выработать собственные предложения к концу года», — сказал Бургер

По данным агентства, Европейский совет по международным отношениям (ECFR) разрабатывает ответ на возможные санкции США и Китая. Разработка идет под руководством представителей ФРГ и Франции, в работе задействованы ключевые чиновники, парламентарии и представителей сферы экономики.

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