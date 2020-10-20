Лукашенко заявил, что не готов взвалить управление страной на женские плечи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готов «загрузить» женщину управлением страной при нынешней Конституции. Об этом пишет госагентство «БелТА».

«Когда я сказал, что президентом у нас пока женщина быть не может, это не потому, что я не уважаю. Это они так представили. Потому что я вас очень уважаю. И сегодня женщине загрузить эту страну с этой Конституцией, с этими проблемами...», — сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, он «женский президент», потому что его всегда поддерживали женщины. Кроме того, он вырос с матерью.

«Поэтому у меня особое отношение к женщинам», — заключил глава государства.

На состоявшихся 9 августа президентских выборах основным противником Лукашенко была Светлана Тихановская, лидер оппозиции.

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