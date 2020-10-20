Медведев выразил озабоченность американскими биологическими исследованиями

Американские биологические исследования вызывают озабоченность, потому что непрозрачны и не регулируются международными нормами, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС.

«Она (исследовательская деятельность в США) непрозрачная. Она ведется в отрыве от тех подходов, которые используются мировым сообществом, международными организациями, и поэтому вызывает вопросы», — сказал Медведев.

Замглавы Совбеза отметил, что такая тема становится особенно актуальной в условиях коронавируса. По его словам, это чревато различными проблемами, включая вспышки инфекций и их искусственное проектирование.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 40 млн заболевших, 30 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,4 млн человек с COVID-19.

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