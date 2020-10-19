Трамп признался, что еще недавно не был уверен в победе на выборах
Карина Казанцева
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Глава США Дональд Трамп признался, что еще недавно не был уверен, что будет переизбран на предстоящих президентских выборах, пишет Bloomberg.
«Мы собираемся победить. Я бы не сказал этого вам может две или три недели назад», — приводятся слова Трампа.
Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что избирательный штаб Трампа готовится потерпеть поражение на выборах.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Трампу противостоит кандидат от демократов Джо Байден.
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