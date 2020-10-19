Трамп признался, что еще недавно не был уверен в победе на выборах

Глава США Дональд Трамп признался, что еще недавно не был уверен, что будет переизбран на предстоящих президентских выборах, пишет Bloomberg.

«Мы собираемся победить. Я бы не сказал этого вам может две или три недели назад», — приводятся слова Трампа.

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что избирательный штаб Трампа готовится потерпеть поражение на выборах.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Трампу противостоит кандидат от демократов Джо Байден.

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