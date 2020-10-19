Первая леди Франции самоизолировалась после контакта с инфицированным COVID-19

Супруга французского президента Брижит Макрон ушла на самоизоляцию после контакта с инфицированным коронавирусом. Об этом пишет газета Le Figaro.

По данным издания, первая леди страны находилась в контакте с человеком, у которого выявлен коронавирус, 15 октября. В соответствии с рекомендациями санитарных властей, ей необходим период изоляции в семь дней.

При этом симптомов болезни у Брижит Макрон не обнаружено.

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