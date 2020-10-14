Лавров заявил о необходимости присутствия миротворцев в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в зоне конфликта в Нагорном Карабахе нужно развернуть миротворцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Москва придерживается мнения, что в регионе должны быть российские наблюдатели. При этом он отметил, что последнее слово остается за сторонами конфликта.

Глава Минобороны РФ также сообщил, что уведомил Азербайджан и Армению о необходимости встреч по линии минобороны для выработки механизмов верификации перемирия. Министр уверен, что политическое урегулирование в Нагорном Карабахе возможно и должно идти параллельно с воплощением договоренностей на земле.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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