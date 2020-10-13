Трамп сравнил интеллект Байдена, Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына
Бернст Ю.
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сравнил умственные способности кандидата на пост главы государства Джозефа Байдена, президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает ТАСС.
Говоря о лидерах России, Китая и КНДР, Трамп отметил, что «у них на 100% острый ум».
Нельзя, чтобы президентом США был политик, про которого нельзя сказать того же, добавил американский президент, рассуждая об интеллекте Байдена.
«У него не 100%, не 80%, не 60%», — заключил Трамп.
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