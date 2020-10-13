Трамп сравнил интеллект Байдена, Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сравнил умственные способности кандидата на пост главы государства Джозефа Байдена, президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает ТАСС.

Говоря о лидерах России, Китая и КНДР, Трамп отметил, что «у них на 100% острый ум».

Нельзя, чтобы президентом США был политик, про которого нельзя сказать того же, добавил американский президент, рассуждая об интеллекте Байдена.

«У него не 100%, не 80%, не 60%», — заключил Трамп.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп заявил, что у Байдена был плохой день в понедельник

— Трамп заявил, что Байден лишился разума

— Трамп посоветовал СМИ обратить внимание на кашляющего Байдена