Глава МИД Армении встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Москве

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян снова приедет с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости».

Агентство уточняет, что поездка запланирована на 11–13 октября.

В ходе своего визита Мнацаканян проведет встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

9 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Тем не менее 10 октября обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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