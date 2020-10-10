Переговоры по Сирии могут пройти в Нур-Султане в конце октября

Очередной раунд переговоров по Сирии может пройти в Нур-Султане в конце октября текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источника, близкого к переговорам.

«Не исключаем, что это может быть в конце октября», — сказал он.

Ранее секретарь оппозиционного движения САР «Народная дипломатия» Махмуд Афанди заявил, что переговоры по Сирии в «астанинском» формате с участием представителей правительства страны и оппозиции могут пройти в октябре 2020 года.

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