Переговоры по Сирии могут пройти в Нур-Султане в конце октября
Анна Светлова
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Очередной раунд переговоров по Сирии может пройти в Нур-Султане в конце октября текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источника, близкого к переговорам.
«Не исключаем, что это может быть в конце октября», — сказал он.
Ранее секретарь оппозиционного движения САР «Народная дипломатия» Махмуд Афанди заявил, что переговоры по Сирии в «астанинском» формате с участием представителей правительства страны и оппозиции могут пройти в октябре 2020 года.
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