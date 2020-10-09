ЦИК Киргизии предложил парламенту снизить избирательный порог

ЦИК Киргизии предложил парламенту страны снизить 7-процентный избирательный порог перед повторными выборами в парламент. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на члена ЦИК республики Гульнару Джурабаеву.

«Вчера на совещании члены ЦИК говорили о том, что необходимо снизить избирательный порог, чтобы не оставалось такого большого количества непредставленных в парламенте групп», — говорится в сообщении.

Джурабаева добавила, что члены ЦИК одобрили эту идею и направили в парламент.

4 октября состоялись выборы в парламент Киргизии. Явка достигла 56,5%.

В законодательный орган прошли четыре из 16 партий: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия).

После результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента.

ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.

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