Байден отказался от предложения Трампа по третьим дебатам

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден ответил на предложение действующего американского лидера Дональда Трампа по переносу даты проведения третьих дебатов. Об этом сообщает Fox News.

Ранее глава Белого дома предложил провести предвыборное мероприятие 29 октября.

В штабе экс-вице-президента США подчеркнули, что решение о переносе дебатов принимает специальная комиссия, которая уже согласовала проведение второго раунда дебатов 15 октября в режиме онлайн.

«Непредсказуемое поведение Трампа не позволяет ему переписывать календарь и выбирать новые даты по своему разумению. Мы ждем участия в последних дебатах, намеченных на 22 октября», — подчеркнули в штабе Байдена.

Там заключили, что президент США должен сам принять решение о посещении третьего раунда предвыборных дебатов.

Первая часть теледебатов Трампа и Байдена состоялась 29 сентября. С предложением о проведении второго раунда в виртуальном формате выступили представители демократического кандидата. Президентские выборы США пройдут 3 ноября.

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