Штаб Трампа одобрил предложение перенести дебаты с Байденом

Штаб американского лидера Дональда Трампа положительно отреагировал на идею перенести второй раунд теледебатов в связи с тем, что у него обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Reuters.

До этого вторая встреча была запланирована на 15 октября, теперь она состоится 22 октября. Третий же раунд перенесут на 29 октября.

Ранее комиссия изменила формат дебатов на электронный, однако американский лидер отказался в участвовать в виртуальных дебатах.

С предложением о переносе выступил штаб оппонента Трампа, кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.

Первая часть теледебатов Трампа и Байдена состоялась 29 сентября. Президентские выборы США пройдут 3 ноября.

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