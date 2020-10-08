Кремль: Путин не планирует встречу с прибывающим главой МИД Армении

Президент России Владимир Путин не планирует проводить встречу с прибывающим в Москву главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Представитель Кремля напомнил, что глава государства регулярно проводит телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Песков отметил, что общение в таком формате между двумя лидерами будет продолжаться. В связи с этим, встреча Путина с Мнацаканяном не планируется.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с армянским коллегой 12 октября.

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