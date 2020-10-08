Шредер пообещал подать в суд на газету Bild из-за интервью с Навальным
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер в своем аккаунте в Linkedin заявил, что примет «юридические» меры в отношении медиаконцерна Axel Springer SE, чье издание Bild опубликовало интервью с Алексеем Навальным.
По словам экс-политика, заявления Навального о «тайных платежах от российских властей» в интервью Bild являются ложными.
Шредер напомнил, что сам Навальный отметил бездоказательность своих обвинений. Тем не менее, издание распространило слова блогера и не поинтересовалось точкой зрения экс-канцлера.
«Я считаю себя обязанным действовать юридическими методами против издательского дома, серьезно нарушившего мои личные права», — написал Шредер.
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