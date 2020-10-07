У Трампа исчезли симптомы COVID-19 и появились антитела
У президента США Дональда Трампа выявлены антитела к коронавирусу, на данный момент у него нет симптомов COVID-19. Об этом заявил врач президента Шон Конли, передает РИА «Новости».
«По состоянию на сегодня в анализах президента присутствует регистрируемый уровень антител к SARS-CoV-2 IgG из проб, взятых в понедельник, 5 октября», — говорится в сообщении.
Трамп 5 октября покинул госпиталь, где он был три дня. Американский лидер продолжит запланированный курс лечения в Белом доме.
Ранее у Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.
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