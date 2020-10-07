Франция заявила о планирующихся переговорах в Женеве и Москве по Карабаху

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что переговоры по конфликту в непризнанном Нагоном Карабахе пройдут 8 октября в Женеве и 12 октября — в Москве, пишет Reuters.

«Мы находимся в ежедневном контакте друг с другом (Франция, Россия, США). На данный момент это не увенчалось успехом. Завтра будут встречи в Женеве, а затем другие встречи в понедельник в Москве», — сказал Ле Дриан.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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