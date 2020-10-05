Алиев требует участия Турции в урегулировании в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал участия Турции в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Турция - важный игрок в регионе, сосед Азербайджана, сосед Армении. В дальнейшем мирном процессе, а он настанет, роль Турции, на мой взгляд, будет очень важной», — заявил азербайджанский лидер.

По его словам, заявление французского лидера Эммануэля Макрона относительно участия сирийских боевиков на стороне Азербайджана неприемлемо, и подобным образом Франция словно отстраняет себя от участия в урегулировании.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о переброске в зону конфликта в Нагорном Карабахе 300 сирийских боевиков. Он уточнил, что их направляли в район боевых действий через турецкий город Газиантеп. По словам французского лидера, эти люди идентифицированы — они принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Франции извинений за такие заявления. Он заверил, что наемников у Азербайджана нет.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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