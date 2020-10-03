Сын Трампа прошел тестирование на COVID-19

Сын американского лидера Дональда Трампа Эрик, который присутствовал на президентских дебатах в Кливленде, прошел тестирование на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщается в Twitter жены Эрика Лары Трамп.

Женщина также присутствовала на предвыборном мероприятии во вторник, 29 сентября, и сдала анализы на коронавирус.

В публикации отмечается, что на данный момент результаты тестов отрицательные. Кроме того, в тексте говорится, что Эрик и Лара Трамп намерены предпринимать все предписанные медиками меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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