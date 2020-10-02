Байден пообещал молиться за здоровье Трампа

Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден пожелал здоровья действующему лидеру страны Дональду Трампу и пообещал молиться за его здоровье. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Джилл (супруга Байдена. — прим. «Газеты.ru») и я желаем президенту Трампу и первой леди Меланье скорейшего выздоровления. Мы продолжим молиться за здоровье и безопасность президента и его семьи», — написал Байден.

Ранее Трамп заявил, что вместе со своей супругой изолировался от окружающих из-за обнаружения коронавируса у его помощницы. Позже у них подтвердился COVID-19. Самочувствие президентской семьи остается нормальным.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. В ряде штатов досрочное голосование уже началось.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дональд Трамп и первая леди США заразились коронавирусом

— Глава ВОЗ пожелал Трампу скорейшего выздоровления от COVID-19

— Байден пройдет тест на коронавирус в ближайшие часы из-за контактов с Трампом