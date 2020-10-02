Трамп продолжит работать, несмотря на коронавирус

Президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом, продолжит выполнять свои обязанности, заявил его лечащий врач Шон Конли. Об этом пишет РИА «Новости».

«Можете не сомневаться, что я ожидаю, что президент продолжит выполнять свои обязанности без каких-либо перебоев во время выздоровления», — сказал врач.

Ранее Трамп объявил, что у него и его супруги Меланьи выявили коронавирусную инфекцию.

США находятся на первом месте в мире по распространению вируса: заразились 7 277 759, выздоровели 2 860 650, скончались 207 789 человек.

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