Трамп продолжит работать, несмотря на коронавирус
Карина Казанцева
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Президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом, продолжит выполнять свои обязанности, заявил его лечащий врач Шон Конли. Об этом пишет РИА «Новости».
«Можете не сомневаться, что я ожидаю, что президент продолжит выполнять свои обязанности без каких-либо перебоев во время выздоровления», — сказал врач.
Ранее Трамп объявил, что у него и его супруги Меланьи выявили коронавирусную инфекцию.
США находятся на первом месте в мире по распространению вируса: заразились 7 277 759, выздоровели 2 860 650, скончались 207 789 человек.
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