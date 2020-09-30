CNN: Трамп на дебатах говорил на минуту дольше Байдена
Полина Рутковская
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Президент США Дональд Трамп в ходе дебатов со своим соперником на предстоящих выборах главы государства Джо Байденом говорил на минуту дольше, сообщает телеканал CNN.
По данным канала, выступление действующего президента занято 39 минут 6 секунд. Байден же высказывал свою позицию 37 минут 56 секунд эфирного времени.
Первые дебаты кандидатов в президенты США состоялись в Кливленде, штат Огайо, 29 сентября.
Выборы президента США пройдут 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.
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