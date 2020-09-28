Генсек ООН провел разговор с главой Азербайджана по Карабаху

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генсека ООН Стефаном Дюжарри.

В ходе беседы Гутерриш призвал главу республики незамедлительно прекратить огонь в Нагорном Карабахе без предварительных условий для продолжения переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Отмечается, что у генсека ООН также запланирован телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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