Видео: челябинцы на иномарках разбились в жестком ДТП

В Челябинской области автомобили разбились в жестком ДТП и попали на видео
true
true
true

На трассе в Челябинской области столкнулись Nissan X-Trail и Subaru Forester. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск и область».

«На 97-м километре трассы Челябинск—Троицк в Увельском районе. По предварительным данным, в условиях снегопада водитель Nissan X-Trail выехал на встречную полосу и столкнулся с Subaru Forester», — говорится в публикации.

Очевидец запечатлел последствия ДТП. На кадрах видно, что в результате аварии автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, разбиты стекла, а подкапотная часть отсутствует. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

По данным канала, в результате ДТП водитель Nissan получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина, который в момент столкновения был за рулем Subaru, госпитализирован. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Башкирии автомобиль с людьми вылетел в реку.

