ОБСЕ призвала прекратить огонь в Карабахе

Албанский премьер-министр Эди Рама, страна которого сейчас председательствует в ОБСЕ, призвал прекратить боевые действия в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я призываю все стороны немедленно вернуться к соблюдению прекращения огня, чтобы избежать дальнейшего роста числа жертв», — заявил Рама.

Он отметил, что сопредседатели Минской группы по решению проблемы Карабаха активно контактируют со сторонами конфликта.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.

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