Лавров: с 18 октября оружейное эмбарго против Ирана прекращает действовать

С 18 октября ограничения на военно-техническое сотрудничество с Ираном прекращают своё действие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Ограничения касались сфер военно-технического сотрудничества с Ираном, эти ограничения с 18 октября прекращают своё действие», — сказал Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Джавадом Зарифом.

20 августа США уведомили председателя СБ ООН «о существенном несоблюдении Ираном своих обязательств» по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Вашингтон заявил, что с этого дня был запущен 30-дневный процесс возвращения ранее отмененных санкций.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), отменяющий санкции против Ирана в обмен на обязательства Тегерана в атомной сфере. В том же году Совбез ООН принял резолюцию 2231, объявившей 18 октября 2020 года концом оружейного эмбарго.

В 2018 году президент США Дональд Трамп покинул СВПД и повторно ввел санкции против Тегерана, из-за чего Иран сократил ядерные обязательства. В настоящее время Вашингтон требует продления оружейного эмбарго и грозится в противном случае запустить механизм возврата санкций, отмененных резолюцией 2231.

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