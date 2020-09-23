Охранник главы МИД Германии заразился коронавирусом

Один из сотрудников службы охраны министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса заразился COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Германии.

В связи с этим Маас отправился на карантин.

При этом уточняется, что его первый тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 31,5 млн заболевших, более 960 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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